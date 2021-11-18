Скончался ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба

Самара, 18 ноября. Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» сообщил о смерти легендарного игрока Дениса Ковбы. Он умер на 43-м году жизни. В сообщении представители ПФК выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее сообщалось, что экс-футболист был госпитализирован с коронавирусом.

«Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность», — говорится в сообщении.

Ковба является чемпионом Чехии, обладателем Суперкубка Чехии 2010 года, бронзовым призером чемпионата России 2004 года, а также финалистом Кубка России 2004 года.