Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 12:55
12:50
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ несут потери, «Азов» готовится к войне, Киев привлекает спецназ
12:43
Политика
В Литве официально открылось представительство Тайваня
12:43
Общество
МИД РФ сообщил о смерти экс-замглавы ведомства Александра Лосюкова
12:42
Политика
Компания «Белавиа» отказалась перевозить граждан Афганистана из Узбекистана в Белоруссию
12:41
Общество
Психолог Кичаев сравнил оправдания Рашкиным убийства лося с супружеской изменой
12:41
Политика
Елена Панина объяснила, почему Украина голосует против резолюции, осуждающей реабилитацию нацизма
12:40
Общество
Инспекторы ДПС выручили из беды автомобилистку на трассе под Воронежем
12:39
Общество
Новая пария вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» поступит в петербургские больницы
12:39
Общество
Кабмин может установить достаточный уровень антител для получения QR-кода
12:38
Происшествия
Суд в Дании оставил в силе приговор россиянину Никифорову по делу о шпионаже
Все новости

Скончался ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 12:03
Спорт
Скончался ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба
Prt Scr youtube.com  /  PFC Krylia Sovetov Samara

Самара, 18 ноября. Профессиональный футбольный клуб (ПФК) «Крылья Советов» сообщил о смерти легендарного игрока Дениса Ковбы. Он умер на 43-м году жизни. В сообщении представители ПФК выразили глубокие соболезнования родным и близким спортсмена.

Ранее сообщалось, что экс-футболист был госпитализирован с коронавирусом.

«Денис провел за нашу команду 260 матчей и забил 8 голов. Ковба завоевывал с «Крыльями» бронзовые медали Чемпионата России, выступал в Кубке УЕФА и играл в финале Кубка России. Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность», — говорится в сообщении.

Ковба является чемпионом Чехии, обладателем Суперкубка Чехии 2010 года, бронзовым призером чемпионата России 2004 года, а также финалистом Кубка России 2004 года.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Скончался ветеран футбольного клуба «Крылья Советов» Денис Ковба
смерть футболист ковба
Комментировать