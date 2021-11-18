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Посол РФ в Кабуле Жирнов анонсировал новые поставки гуманитарных грузов в Афганистан

Политика
Посол РФ в Кабуле Жирнов анонсировал новые поставки гуманитарных грузов в Афганистан
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 18 ноября. Москва в скором времени отправит спецборты для передачи гуманитарных грузов в Афганистан. О новых поставках рассказал посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

В августе ООН оценивала ситуацию в восточном государстве и называла ее гуманитарной катастрофой. По информации организации, каждый третий житель страны не осведомлен о будущем.

Российским посол подчеркнул, что вскоре Москва направит в Афганистан грузы для поддержки местных граждан. Он также рассказал, что члены «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) помогли России слажено вывезти своих представителей из Кабула.

«Все мы помним, что творилось в кабульском аэропорту, когда американцы вывозили своих, как много людей тогда погибло из-за неразберихи. Должен сказать, что талибские власти взаимодействовали с нами в этом вопросе конструктивно и ответственно», — подчеркнул Жирнов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров анонсировал поставки продовольствия и медикаментов в восточное государство. Дипломат подтвердил готовность Москвы внести свой вклад в Афганистан.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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