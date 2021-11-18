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США, Британия и Австралия опубликовали совместный доклад о действиях иранских хакеров

Весь мир
США, Британия и Австралия опубликовали совместный доклад о действиях иранских хакеров
flickr.com  /  Christiaan Colen

Вашингтон, 18 ноября. Государственные агентства кибербезопасности США, Великобритании и Австралии составили доклад о действиях иранских хакеров на территории Соединенных Штатов. По мнению ведомств, якобы курируемые из Тегерана операции направлены на «широкий круг жертв».

В документе утверждается, что в последние месяцы Иран использовал уязвимости компьютеров в системах транспорта и здравоохранения для эксфильтрации (похищения) данных и вымогательства. Предполагается, что иранцы стоят и за взломом серверов Microsoft Exchange в Австралии.

Правительственные чиновники не единственные, кто указывает на активность Ирана: технический гигант Microsoft 16 ноября объявил о том, что с 2020 года выявлена деятельность шести отдельных групп взломщиков, внедряющих программы-вымогатели.

Отмечается, что одна из них «тратит значительные время и энергию на то, чтобы наладить контакт со своими предполагаемыми жертвами», прежде чем использовать в отношении них приемы фишинга (получение доступа к персональным данным пользователей — логинам, паролям и т.д.).

Вторая группа использует поддельные приглашения на конференции или собеседования, часто маскируясь под официальных лиц из аналитических центров Вашингтона.

«Как только связь установлена и отправлена вредоносная ссылка, иранцы становятся особенно настойчивы в попытках заставить своих жертв нажать на нее. <…> Эти парни — самая большая боль в затылке. Каждые два часа они отправляют электронное письмо», — сообщил Джеймс Эллиот, сотрудник Центра анализа угроз Microsoft.

В текущем году в компании Facebook заявили о выявлении очередной группы взломщиков, использующих «сложных поддельных онлайн-персонажей». Выдавая себя за вербовщиков оборонных и аэрокосмических компаний, они завоевывают доверие жертв и добиваются их перехода по вредоносным ссылкам.

Американская компания Crowdstrike, специализирующаяся на кибербезопасности, считает, что иранские программы-вымогатели предназначены не столько для получения дохода (в отличие от северокорейских), сколько для шпионажа и распространения дезинформации.

«В этих операциях используются специальные фишинговые сайты и требования выкупа в твердой криптовалюте, однако мы, действительно, не видим каких-либо жизнеспособных усилий по фактическому генерированию валюты», — сообщил директор по анализу глобальных угроз Crowdstrike Кейт Бланкеншип.

Организация считает Иран «законодателем моды» в этой области кибератак, которые обычно нацелены на парализацию сети и кражу информации с последующей ее утечкой в интернет. Данная деятельность относительно трудновыявляема и малозатратна, а также почти не оставляет возможностей для выдвижения обоснованных обвинений в отношении ее исполнителей.

Участившиеся случаи кибератак, в результате которых происходит утечка частной информации о госслужащих и срыв работы стратегических предприятий, побудили США и Израиль создать совместную группу по борьбе с соответствующими угрозами. В частности, иранским группам вменяются хакерские атаки на десятки финансовых и оборонных предприятий, а также крупных американских и израильских морских перевозчиков.

Кроме того, в середине ноября стало известно о взломе сети Минобороны Израиля. Взявшая на себя ответственность группа Moses Staff заявила о получении десятков терабайтов данных со 165 серверов и 254 веб-сайтов, принадлежащих страховым и туристическим агентствам, медицинским центрам, почтовой службе, технологическим компаниям и местному ЛГБТ-сообществу.

Примером успехов предположительно иранской группы хакеров стала добыча информации о главе Управления военной разведки ЦАХАЛ (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве. В частности, выяснилось, что высокопоставленный офицер является двоеженцем.

Иран, в свою очередь, сам периодически подвергается кибератакам, однако их первоочередной целью является нанесение урона стратегическим ядерным объектам Исламской республики. Так, в апреле 2021 года Тегеран обвинил Израиль в «террористическом нападении» на исследовательский комплексе в Натанзе, где за несколько дней до этого началось обогащение урана. На объекте оказалось нарушено электроснабжение. 

Еще один громкий эпизод относится к маю 2020 года, когда в иранском порту Шахид-Раджаи на некоторое время вышли из строя компьютеры, регулирующие судоходство. Тегеран заявил, что данный инцидент связан с кибератакой, за которой стоят израильские спецслужбы.

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сша иран кибератаки кибербезопасность
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