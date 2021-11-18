США, Британия и Австралия опубликовали совместный доклад о действиях иранских хакеров

Вашингтон, 18 ноября. Государственные агентства кибербезопасности США, Великобритании и Австралии составили доклад о действиях иранских хакеров на территории Соединенных Штатов. По мнению ведомств, якобы курируемые из Тегерана операции направлены на «широкий круг жертв».

В документе утверждается, что в последние месяцы Иран использовал уязвимости компьютеров в системах транспорта и здравоохранения для эксфильтрации (похищения) данных и вымогательства. Предполагается, что иранцы стоят и за взломом серверов Microsoft Exchange в Австралии.

U.S. says Iran-backed hackers are now targeting critical U.S. organizations with ransomware https://t.co/b977uMl8u8 by @carlypage_ — TechCrunch (@TechCrunch) November 17, 2021

Правительственные чиновники не единственные, кто указывает на активность Ирана: технический гигант Microsoft 16 ноября объявил о том, что с 2020 года выявлена деятельность шести отдельных групп взломщиков, внедряющих программы-вымогатели.

Отмечается, что одна из них «тратит значительные время и энергию на то, чтобы наладить контакт со своими предполагаемыми жертвами», прежде чем использовать в отношении них приемы фишинга (получение доступа к персональным данным пользователей — логинам, паролям и т.д.).

Iran-backed hackers exploiting Microsoft, Fortinet bugs https://t.co/jBqIJRL523 — News Dekho (@Deepak88358749) November 18, 2021

Вторая группа использует поддельные приглашения на конференции или собеседования, часто маскируясь под официальных лиц из аналитических центров Вашингтона.

«Как только связь установлена и отправлена вредоносная ссылка, иранцы становятся особенно настойчивы в попытках заставить своих жертв нажать на нее. <…> Эти парни — самая большая боль в затылке. Каждые два часа они отправляют электронное письмо», — сообщил Джеймс Эллиот, сотрудник Центра анализа угроз Microsoft.

В текущем году в компании Facebook заявили о выявлении очередной группы взломщиков, использующих «сложных поддельных онлайн-персонажей». Выдавая себя за вербовщиков оборонных и аэрокосмических компаний, они завоевывают доверие жертв и добиваются их перехода по вредоносным ссылкам.

US, UK warn of Iranian hackers exploiting Microsoft Exchange, Fortinet - https://t.co/txLOD4tzzG pic.twitter.com/Qv3rJ6hwtU — Invisible CISO (@CisoInvisible) November 17, 2021

Американская компания Crowdstrike, специализирующаяся на кибербезопасности, считает, что иранские программы-вымогатели предназначены не столько для получения дохода (в отличие от северокорейских), сколько для шпионажа и распространения дезинформации.

«В этих операциях используются специальные фишинговые сайты и требования выкупа в твердой криптовалюте, однако мы, действительно, не видим каких-либо жизнеспособных усилий по фактическому генерированию валюты», — сообщил директор по анализу глобальных угроз Crowdstrike Кейт Бланкеншип.

Организация считает Иран «законодателем моды» в этой области кибератак, которые обычно нацелены на парализацию сети и кражу информации с последующей ее утечкой в интернет. Данная деятельность относительно трудновыявляема и малозатратна, а также почти не оставляет возможностей для выдвижения обоснованных обвинений в отношении ее исполнителей.

According to @_CPResearch_, initial access to victims' networks is likely achieved by exploiting known flaws in publicly accessible infrastructures such as #Microsoft Exchange servers & lateral movement within infected networks is made using tools like: PsExec, WMIC & Powershell. pic.twitter.com/jHT9GtD1WW — The Hacker News (@TheHackersNews) November 16, 2021

Участившиеся случаи кибератак, в результате которых происходит утечка частной информации о госслужащих и срыв работы стратегических предприятий, побудили США и Израиль создать совместную группу по борьбе с соответствующими угрозами. В частности, иранским группам вменяются хакерские атаки на десятки финансовых и оборонных предприятий, а также крупных американских и израильских морских перевозчиков.

Кроме того, в середине ноября стало известно о взломе сети Минобороны Израиля. Взявшая на себя ответственность группа Moses Staff заявила о получении десятков терабайтов данных со 165 серверов и 254 веб-сайтов, принадлежащих страховым и туристическим агентствам, медицинским центрам, почтовой службе, технологическим компаниям и местному ЛГБТ-сообществу.

PIRATAS INFORMÁTICOS presuntamente vinculados a Irán atacaron el 30 de octubre una empresa de alojamiento de internet israelí, eliminando varios de sus sitios y, según medios hebreos, los hackers publicaron informaciones personales en línea, también de un sitio de citas LGBT. pic.twitter.com/y9m0UcNQGV — TigreColmilludo (@SemillaParabola) October 31, 2021

Примером успехов предположительно иранской группы хакеров стала добыча информации о главе Управления военной разведки ЦАХАЛ (АМАН) генерал-майоре Аароне Халиве. В частности, выяснилось, что высокопоставленный офицер является двоеженцем.

Иран, в свою очередь, сам периодически подвергается кибератакам, однако их первоочередной целью является нанесение урона стратегическим ядерным объектам Исламской республики. Так, в апреле 2021 года Тегеран обвинил Израиль в «террористическом нападении» на исследовательский комплексе в Натанзе, где за несколько дней до этого началось обогащение урана. На объекте оказалось нарушено электроснабжение.

Еще один громкий эпизод относится к маю 2020 года, когда в иранском порту Шахид-Раджаи на некоторое время вышли из строя компьютеры, регулирующие судоходство. Тегеран заявил, что данный инцидент связан с кибератакой, за которой стоят израильские спецслужбы.