Редкую картину авангардиста Моргунова доставили на реставрацию в Москву

Киров, 18 ноября. Двусторонняя картина мастера авангарда Алексея Моргунова, случайно найденная в фондах Слободского краеведческого музея, отправилась в Москву на реставрацию. Об этом порталу «Свойкировский.рф» рассказали сотрудники Музея русского импрессионизма.

Двусторонняя картина «Композиция» — одна из программных работ, относящихся к кубистическому периоду творчества Алексея Моргунова, сына великого русского пейзажиста Алексея Саврасова, ученика Константина Коровина и соратника Казимира Малевича. Редкая картина безвестно пребывала в запасниках музея и не выставлялась почти 100 лет, поэтому пришла в негодность и нуждалась в значительной реставрации. В августе этого года музей организовал сбор средств на реставрацию произведения. Требовалось собрать 840 тысяч рублей. К ноябрю цель была более чем достигнута — сумма пожертвований благотворителей и просто неравнодушных любителей искусства составила почти миллион рублей. Благодаря этому картина отправилась на реставрацию.

«Заломы, осыпи, прорывы, повреждения красочного слоя — картина очень нуждается в помощи реставраторов. И благодаря вам это стало возможным!» — выразило признательность всем участникам сбора средств руководство музея.

После завершения реставрационных работ «Композиция» будет экспонироваться в московском музее на выставке «Авангард. На телеге в XXI век» с февраля по май 2022 года. Затем картина вернется в Слободской и займет место в основной экспозиции краеведческого музея.

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