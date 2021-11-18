Охотинспектор не поверил словам якобы перепутавшего лося с кабаном Рашкина

Москва, 18 ноября. Специалист по охоте из Камчатского края Владимир Шаблий отреагировал непониманием на слова депутата Госдумы от партии КПРФ Валерия Рашкина о том, что он перепутал лося с кабаном.

По словам специалиста, перепутать этих животных невозможно из-за разного роста. Также он подчеркнул, что у охотников есть простое правило: не уверен — не стреляй, цитирует слова охотинспектора РЕН ТВ.

Ранее Рашкин записал видео и опубликовал его на своем YouTube-канале. Он восстановил цепь событий того дня. При этом парламентарий акцентировал внимание на том, что спиртные напитки он не пил. Также он признался, что застрелил лося, но сделал это неумышленно, так как перепутал животное с кабаном.