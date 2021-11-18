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Артистка Наташа Королева ворвалась на сцену к Игорю Николаеву и спела с ним
Шоу-бизнес
Артистка Наташа Королева ворвалась на сцену к Игорю Николаеву и спела с ним
Prt Scr youtube.com  /  Игорь Николаев

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Николаев дал масштабный концерт в российской столице. Удивительно, но среди зрителей оказалась его бывшая супруга и некогда главная муза — Наташа Королева. Она тоже решила порадовать поклонников одним из главных хитов, написанных Николаевым. Женщина спела «Желтые тюльпаны», пишет StarHit.

Стоит отметить, что юбилейный концерт маэстро должен был пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии он был отменен. Музыкант долго ждал встречи с поклонниками, и наконец 17 ноября 2021 года она состоялась в Crocus City Hall. Николаев исполнил свои старые, полюбившиеся хиты и познакомил пришедших с новыми композициями.

Но сюрпризы ожидали не только публику, но и самого виновника торжества. Его бывшая супруга Наташа Королева, оказавшись в зале, подпевала любимые песни, а потом подошла к сцене, чтобы вручить экс-супругу огромный букет желтых тюльпанов. Увидев это, Игорь сразу же сел за синтезатор, чтобы аккомпанировать Наташе. Естественно, совместный номер вызвал настоящий фурор в зале.

«Люди очень ждут песню «Желтые тюльпаны». Так что давай ее исполним», — сказала Королева.

Стоит отметить, что Наташа Королева и Игорь Николаев развелись еще в начале 2000-х годов. После этого они долго не могли наладить отношения, но со временем забыли про прежние обиды и сейчас остаются друзьями.

Стоит отметить, что Королева была не единственной звездой вечера. Резонанс вызвало и появление певицы Валерии, которая вместе с Игорем Николаевым исполнила несколько популярных композиций.

«Сколько же ты песен гениальных написал! Ты удивительный мелодист и потрясающий поэт. Я рада, что у меня есть возможность сказать это сейчас, ведь, когда мы встречаемся где-то, как-то странно говорить, насколько ты гениальный», — заявила после совместного выступления певица.

Участниками и гостями мероприятия стали также композитор Игорь Крутой, Диана Гурцкая и нынешняя супруга Николаева Юлия Проскурякова с дочерью артиста. После окончания праздничного вечера маэстро сердечно поблагодарил публику, ради которой все эти годы выступает.

Ранее сообщалось, как похудевший Игорь Николаев восхитил поклонников.

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Все новости / Шоу-бизнес / Артистка Наташа Королева ворвалась на сцену к Игорю Николаеву и спела с ним
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