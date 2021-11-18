Артистка Наташа Королева ворвалась на сцену к Игорю Николаеву и спела с ним

Музыкальный продюсер и композитор Игорь Николаев дал масштабный концерт в российской столице. Удивительно, но среди зрителей оказалась его бывшая супруга и некогда главная муза — Наташа Королева. Она тоже решила порадовать поклонников одним из главных хитов, написанных Николаевым. Женщина спела «Желтые тюльпаны», пишет StarHit.

Стоит отметить, что юбилейный концерт маэстро должен был пройти еще в прошлом году, но из-за пандемии он был отменен. Музыкант долго ждал встречи с поклонниками, и наконец 17 ноября 2021 года она состоялась в Crocus City Hall. Николаев исполнил свои старые, полюбившиеся хиты и познакомил пришедших с новыми композициями.

Но сюрпризы ожидали не только публику, но и самого виновника торжества. Его бывшая супруга Наташа Королева, оказавшись в зале, подпевала любимые песни, а потом подошла к сцене, чтобы вручить экс-супругу огромный букет желтых тюльпанов. Увидев это, Игорь сразу же сел за синтезатор, чтобы аккомпанировать Наташе. Естественно, совместный номер вызвал настоящий фурор в зале.