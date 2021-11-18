Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Товузском районе

Баку, 18 ноября. Оборонное ведомство Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе армянскими военнослужащими.

В сообщении азербайджанского минобороны говорится, что 17 ноября ВС Армении вели огонь со своих позиций в направлении сел Чинарлы и Муганджиг Шемшеддинского района. Отмечается, что в ходе обстрелов армянские военные применяли стрелковое оружие.

«С перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, дислоцированные в селах Мунджуглу, Агбулаг, Гоша, Кеханаби и Эсрик Джирдахан Товузского района. Ответным огнем противник был подавлен», — сказано в сообщении.

Ранее Ереван обвинил Баку в обстреле армянских позиций на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Стоит отметить, что на фоне эскалации обстановки в регионе Россия призвала стороны конфликта к сдержанности, передает RT.