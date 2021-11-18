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Депутат Госдумы Власов выступил с идеей выплат семьям медработников

Экономика
Депутат Госдумы Власов выступил с идеей выплат семьям медработников
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 ноября. Дополнительные выплаты для врачей, задействованных в лечении заболевших COVID-19, предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.

Политик в письме на имя вице-премьера Татьяны Голиковой отметил нагрузку, которой подвергаются работники системы здравоохранения. Из-за этого медицинский персонал не имеет возможности посвящать достаточно времени своим семьям. Власов выступил с идеей учредить дополнительную меру поддержки.

«В связи с этим прошу Вас оценить целесообразность назначения по итогам года единовременного пособия в размере федерального МРОТ несовершеннолетним детям тех медицинских работников, которые не менее шести месяцев в течение 2021 года выполняли должностные обязанности, непосредственно связанные с лечением больных коронавирусной инфекцией», — цитирует его RT.

Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский ранее в четвертый раз привился от коронавируса. Он использовал препараты «Спутник V» и «КовиВак».

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