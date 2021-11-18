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Житель Мордовии продал украденную с завода дорогостоящую деталь всего за 800 рублей
Происшествия
Житель Мордовии продал украденную с завода дорогостоящую деталь всего за 800 рублей
pixabay.com  / 

Краснослободск, 18 ноября. Подсобный рабочий в Мордовии украл с завода дорогостоящую деталь, чтобы сдать ее в металлолом. По данным МВД Мордовии, 56-летний похититель металлического поворотного стола фрезерного станка стоимостью в 40 тысяч рублей спрятал его под спецодежду и вынес с территории завода. В пункте приема металлолома ему выдали за деталь 800 рублей, сообщают «Известия Мордовии».

Оперативникам местного уголовного розыска удалось разоблачить преступление. Незадачливый воришка вынужден был признать свою вину.

Ранее ФАН сообщал, как в Санкт-Петербурге один из механиков цеха по производству медицинских кроватей был изобличен начальником в воровстве дорогостоящих комплектующих для аппаратно-программного комплекса.

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