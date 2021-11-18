Спасатели вытащили котенка из канализационного колодца под Белгородом

Белгород, 18 ноября. Пожарные спасли котенка, провалившегося в канализационный колодец. Малыш не пострадал, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Инцидент произошел в поселке Ракитное. Местная жительница обратилась к спасателям за помощью. Она сообщила, что из канализационного колодца издается жалобное мяуканье. В связи с тем, что у пожарных не было вызовов, они решили помочь женщине.

Спасатели прибыли на место случившегося. Один из них спустился в люк и достал маленького котенка. Животное не пострадало. Детеныша приютила белгородка, которая его и обнаружила.

Не так давно появилась статистика выживших недоношенных детей за последние 10 месяцев текущего года, сообщало издание РИАМО. Врачи-неонатологи Подмосковья спасли 652 ребенка, которые родились раньше срока.