В иркутский питомник перевезли двух медведей из колонии в Ангарске

Мишу и Машу пришлось транспортировать в новое место существования, так как в старом отсутствовала необходимая лицензия на содержание животных.

Косолапая пара прожила на старом месте четырнадцать лет. Медведей содержали в хороших условиях. Их бывший дом находился на территории исправительного учреждения, где за ними ухаживали должным образом и даже откормили. Руководитель нового питомника Вячеслав Славин рассказал, что на старом месте заключенные в клетку медведи успели стать талисманом колонии и очень полюбились арестантам.

«Конечно, люди привыкли, медведи там были своеобразным талисманом. Нас там знают, где мы находимся, и все знают, что мы содержим именно медведей. Конечно, после освобождения многие сказали, что посетят, посмотрят, как они живут», — рассказывает Вячеслав.

На новом месте обитания медведи чувствуют себя хорошо и уже готовятся к спячке. Чтобы подготовить их к этому процессу сотрудникам питомника пришлось перестать их кормить. Для косолапых организовали большую клетку и внимательно следят за их здоровьем.

«Это тоже такой груз взяли, потому что медведи в неволе живут около 50 лет — это большая ответственность, мы это все продумали», — объясняет руководитель питомника.

Также Вячеслав добавил, что на старом месте у медведей было много пушистых и пернатых соседей из дикой природы, таких как кролики, хорьки и попугаи. А еще раньше, когда Миша и Маша были маленькими, они работали артистами цирка. Мужчина пообещал, что в новом доме они будут чувствовать себя ничуть не хуже прежнего.

«Хочу сказать, что они, медведи, очень упитанные, то есть содержание было у них прекрасное, у них была и просторная клетка, и хорошее питание. Сейчас мы будем поддерживать такое же состояние», — добавил Славин.

Ну а если кому-то станет жалко мишек или для них найдутся еще более комфортные условия проживания, то, уверил руководитель, их с радостью перевезут и туда.