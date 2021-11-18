Вера Брежнева рассказала о необычной проблеме в семейной жизни с Меладзе

Москва, 18 ноября. Популярная певица Вера Брежнева призналась, что она живет в браке с композитором Константином Меладзе обычной жизнью. Однако звезды не могут демонстрировать свои чувства на публике.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» честно заявила, что не любит повышенное внимание к ее семье. Супруги привыкли много работать, заниматься своими делами и помогать друг другу. Но чаще всего их имена попадают в скандальные истории, которые, как уверяет Брежнева, оказываются выдумкой.

«Мы нормальные люди, нормальная семья: живем, ходим за продуктами, ходим в кафе, рестораны, ездим отдыхать. Мы не можем себе позволить открытое проявление чувств на публике», — рассказала о необычной проблеме в семье Брежнева в эфире YouTube-канала «ЖВЛ».

Вера Брежнева вышла замуж за Константина Меладзе в октябре 2015 года. О бракосочетании артистов практически никто не знал. У супругов нет совместных детей, но исполнительница призналась, что мечтает о малыше. У 39-летней артистки уже есть две дочери.