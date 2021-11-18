Звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов подал в суд на компанию миллиардера Блаватника

Москва, 18 ноября. Актер Сергей Жигунов начал судебный конфликт с компанией «Амедиа» из-за авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Премьера проекта оказалась под угрозой из-за разбирательств.

Первый канал готовился выпустить в эфир сериал «В парке Чаир», продюсером которого выступил Сергей Жигунов. Производством проекта занималась компания «Амедиа», которая принадлежит миллиардеру из списка Forbes Леонарду Блаватнику. Однако неожиданный конфликт между продюсером и студией может сорвать релиз сериала.

Сергей Жигунов обратился в суд из-за конфликта вокруг авторских прав. Актер подтвердил эту информацию в беседе с изданием «СтарХит».

«Да, действительно, я подал исковое заявление по поводу авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — заверил актер.

Первое заседание состоялось 11 ноября. Второе запланировано на 9 декабря. По словам звезды ситкома «Моя прекрасная няня», он сделал все возможное, чтобы решить вопрос в досудебном порядке, ведь скандал может ударить по репутации миллиардера.

Этой осенью Жигунов вспомнил о подробностях создания сериала «Моя прекрасная няня». Актер признался, что сериал начал меняться в лучшую сторону, когда авторы избавились от американских кинематографистов.