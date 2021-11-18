Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 11:24
11:22
Армия
Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере
11:21
Общество
Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II
11:19
Общество
Скончался ветеран футбольного клуба «Крыльев Советов» Денис Ковба
11:16
Политика
Посол РФ в Кабуле Жирнов анонсировал новые поставки гуманитарных грузов в Афганистан
11:13
Происшествия
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Оренбург — Москва
11:11
Происшествия
Охотинспектор не поверил словам якобы перепутавшего лося с кабаном Рашкина
11:10
Политика
Религиовед Дворкин объяснил, почему Госдеп обвинил Россию в «притеснении верующих»
11:07
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Товузском районе
11:04
Экономика
Депутат Госдумы Власов выступил с идеей выплат семьям медработников
11:03
Происшествия
Напавшего на врача экс-чиновника из Ингушетии Цолоева уведомили об уголовном преследовании
Все новости

Звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов подал в суд на компанию миллиардера Блаватника

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 10:52
Общество
Звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов подал в суд на компанию миллиардера Блаватника
instagram.com  /  @zhigunov_sergey_offical

Москва, 18 ноября. Актер Сергей Жигунов начал судебный конфликт с компанией «Амедиа» из-за авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Премьера проекта оказалась под угрозой из-за разбирательств.

Первый канал готовился выпустить в эфир сериал «В парке Чаир», продюсером которого выступил Сергей Жигунов. Производством проекта занималась компания «Амедиа», которая принадлежит миллиардеру из списка Forbes Леонарду Блаватнику. Однако неожиданный конфликт между продюсером и студией может сорвать релиз сериала.

Сергей Жигунов обратился в суд из-за конфликта вокруг авторских прав. Актер подтвердил эту информацию в беседе с изданием «СтарХит».

«Да, действительно, я подал исковое заявление по поводу авторских прав на сценарий сериала «В парке Чаир». Я являюсь соавтором этого проекта. В течение полутора лет руководил авторской группой и осуществлял продюсирование, у нас есть все доказательства этого, которые в ближайшее время будут предъявлены в суде», — заверил актер.

Первое заседание состоялось 11 ноября. Второе запланировано на 9 декабря. По словам звезды ситкома «Моя прекрасная няня», он сделал все возможное, чтобы решить вопрос в досудебном порядке, ведь скандал может ударить по репутации миллиардера.

Этой осенью Жигунов вспомнил о подробностях создания сериала «Моя прекрасная няня». Актер признался, что сериал начал меняться в лучшую сторону, когда авторы избавились от американских кинематографистов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Звезда «Моей прекрасной няни» Жигунов подал в суд на компанию миллиардера Блаватника
суд жигунов амедиа
Комментировать