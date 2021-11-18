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Россия доставила жителям Афганистана 36 тонн гуманитарной помощи

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 10:51
Политика
Россия доставила жителям Афганистана 36 тонн гуманитарной помощи
Федеральное агентство новостей  /  Кирилл Романовский

Кабул, 18 ноября. Россия доставила в Афганистан партию гуманитарной помощи, состоящую из продовольствия и предметов первой необходимости, сообщили в посольстве РФ в Кабуле.

Пресс-секретарь российской дипмиссии в Афганистане Евгений Егоров рассказал агентству «Интерфакс», что партия гумпомощи прибыла в Кабул. По его словам, в ближайшее время Россией будут организованы новые поставки.

«Сегодня доставлено 36 тонн продовольствия и предметов первой необходимости», — сообщил Егоров.

Он также добавил, что обратными рейсами из Афганистана в Россию будут доставлены несколько сотен афганцев с российскими паспортами, которые ранее просили Москву оказать содействие в их выезде в РФ.

Ранее российский лидер Владимир Путин распорядился эвакуировать из Афганистана более 380 россиян и граждан других стран. Известно, что речь идет в том числе о гражданах стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) и Украины, передает RT.

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россия гумпомощь афганистан
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