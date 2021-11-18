Врач Кипшидзе заявил, что Саакашвили трудно передвигаться на фоне длительной голодовки

Тбилиси, 18 ноября. Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на фоне длительной голодовки трудно передвигаться, также у него отмечается заметная желтизна, рассказал его личный врач Николоз Кипшидзе.

Соответствующим заявлением он поделился, отвечая на вопросы журналистов. По словам медика, бывший грузинский лидер спросил врача о горийской больнице. Однако Кипшидзе рекомендовал Саакашвили отказаться от перевода в клинику, если такое случится.

«Отмечается заметная желтизна по сравнению с предыдущими днями. Он не смог спуститься в комнату встреч, поэтому я навестил его в палате», — подчеркнул врач.

Ранее стало известно, что задержанного в Грузии Саакашвили планируют вернуть в Руставскую тюрьму после прекращения голодовки. По словам министра юстиций Грузии Рати Брегадзе, он приветствует прекращение голодовки политика.