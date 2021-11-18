Звезда сериала «Евлампия Романова» Алла Клюка лишилась квартиры в Москве из-за мошенников

Москва, 18 ноября. Мошенники продали московскую квартиру актрисы Аллы Клюки, известной по сериалу «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Они провернули хитрую схему, когда звезда вместе с семьей была в США.

Знаменитость узнала о краже квартиры благодаря соседям, которые обратили внимание на посторонних людей, приходивших к ней летом 2020 года. Адвокат Клюки Григорий Прядко предположил, что злоумышленники, узнав об отъезде актрисы, сделали поддельный договор купли-продажи и оформили сделку в Оренбурге.

«Никто из семьи Клюки не посещал Россию. То есть они даже физически не могли продать свое жилье. Когда в США уже позвонили соседи, Клюка заказала выписку ЕГРН, которая показала, что квартира была куплена и перепродана», — сказал юрист в разговоре с kp.ru.

Актриса вместе с мужем написали заявление в полицию. Также они передали в Следственный комитет обращение, подписанное коллегами актрисы.

Мошенники нередко выбирают своими жертвами известных личностей. Однажды одной из них стала актриса Олеся Железняк, у которой похитили деньги со счета.