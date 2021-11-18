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Палестинского подростка застрелили после атаки на израильских полицейских в Иерусалиме

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 10:56
Весь мир
Палестинского подростка застрелили после атаки на израильских полицейских в Иерусалиме
Global Look Press  /  Muammar Awad / XinHua

Иерусалим, 18 ноября. Шестнадцатилетний палестинец нанес ножевые ранения двум израильским полицейским в Старом городе Иерусалима вечером 17 ноября, после чего был застрелен сотрудниками сил безопасности на месте происшествия.

Полицейские получили легкие и средние ранения, сообщил представитель службы скорой помощи Израиля. Пострадавшие доставлены в больницу.

Палестинские официальные лица пока не прокомментировали инцидент.

По данным агентства AFP, нападение произошло в мусульманском квартале. При этом в непосредственной близости от места покушения находится иешива — еврейская религиозная школа, связанная с организацией «Атерет Коханим». Цель структуры заключается в создании еврейского большинства в Старом городе и арабских кварталах Восточного Иерусалима.

Неспокойный город

Израиль захватил Старый город и другие части Восточного Иерусалима в ходе Шестидневной войны 1967 года. Однако международное сообщество считает эти районы частью палестинских территорий, де-факто аннексированных Израилем. 

Палестинцы рассчитывают, что Восточный Иерусалим станет столицей их будущего государства. При этом еврейское государство утверждает, что весь город является его вечной и неделимой столицей.

Напавший на израильских полицейских палестинец застрелен силами безопасности в Иерусалиме
wikipedia.org / Andrew Shiva / CC BY-SA 4.0

Одиночные атаки на израильские силы безопасности являются нередким явлением в Старом городе. В конце сентября палестинка попыталась напасть с ножом на израильских полицейских на улице, ведущей к мечети Аль-Акса. В результате женщина была застрелена.

Кроме того, 13 сентября палестинец напал с ножом на двух израильтян в магазине косметики в Иерусалиме. Полицейские выстрелили в мужчину, серьезно ранив его.

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