Матвиенко обсудила с главой Дагестана Меликовым социально-экономическую ситуацию в регионе

Махачкала, 18 ноября. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко встретилась в Махачкале с главой республики Дагестан Сергеем Меликовым.

В ходе разговора стороны обсудили социально-экономическую ситуацию в Дагестане. Матвиенко призвала Меликова создать условия для раскрытия большого потенциала региона.

«Надо создать условия, чтобы этот потенциал раскрылся — в республике очень трудолюбивый народ с замечательными традициями», — сказала она.

Также спикер Совфеда отметила, что в Дагестане существуют застаревшие проблемы, для эффективного решения которых потребуется федеральная поддержка. По ее словам, премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже дал министерствам и ведомствам соответствующие поручения.

«Главное, что вы сейчас энергично взаимодействуете с федеральными структурами — это правильный стиль, когда руководитель региона поднимает и решает вопросы», — подчеркнула Матвиенко.

Сергей Меликов был избран главой Дагестана 14 октября по решению регионального парламента. Он временно исполнял обязанности руководителя республики с 5 октября 2020 года.