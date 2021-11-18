Религиовед Дворкин объяснил, почему Госдеп обвинил Россию в «притеснении верующих»

Рассуждения о «свободе вероисповедания» со стороны США — не более чем способ политического давления на страны-конкуренты. Об этом ФАН рассказал исследователь современного религиозного сектантства Александр Дворкин, комментируя заявление Госдепа, что в России якобы нарушается свобода вероисповедания.

Ранее Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о религиозной свободе в мире. В документе сказано, что в нашей стране «обвиняют группы религиозных меньшинств в экстремизме», а как пример упоминаются «Управленческий центр свидетелей Иеговы1 в России» (экстремистская организация, запрещена на территории РФ) и «Хизб ут-Тахрир» (террористическая организация, запрещена на территории РФ). В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена Россия причислена к списку стран, власти которых, по мнению правительства США, причастны к «систематическим вопиющим нарушениям религиозных прав».

Историк и православный богослов Александр Дворкин пояснил, что так называемая «свобода вероисповедания» может использоваться некоторыми странами как инструмент внешнеполитического воздействия.

«Заявления Вашингтона базируются на так называемом акте о международной религиозной свободе, который был принят Конгрессом Соединенных Штатов в 1998 году. В этом законе США назначили сами себя «гарантом соблюдения религиозных свобод в мире». В действительности американцы создали для себя возможность политического давления на любую страну, которая может оказаться для них «неудобной». Подобные доклады они выпускают ежегодно, критикуя суверенные государства и обходя молчанием свою страну, хотя объективно им можно было бы много чего рассказать о собственных нарушениях», — сказал эксперт.

state.gov / U.S. Department of State

Собеседник ФАН подчеркнул, что подобное «нормотворчество» применяется Правительством США как инструмент давления на неугодные государства. Общественный деятель обратил внимание, что в мире существует несколько известных сект, которые сотрудничают со спецслужбами Запада. Другие, по его мнению, могут видеться как орудие дестабилизации той или иной страны. Он напомнил, что шесть лет назад одна из подобных организаций была закрыта в России.

«Секты являются инструментом давления, это точка напряженности внутри страны. Некоторые секты используются заинтересованными политическими силами как агенты влияния в других государствах, например — псевдоиндуистские секты. Иногда подобные организации, например, неоязыческие и националистические просто спонсируются через подставных лиц и специальные некоммерческие организации. Косвенно их деятельность направляют. Обычно это деструктивная деятельность и создание давления в нужную сторону», — высказал свою позицию религиовед.

Александр Дворкин заметил, что нередко руководители сект имеют большое влияние и годами могут уходить от ответственности. Так, в 2013 году верховный суд Франции постановил, что саентология — это мошенническая организация. Но «церкви» саентологов действуют там и по сей день. Он подчеркнул, что подобные приемы используются Америкой по всему миру, например — относительно Китая. В то же время, по словам исследователя, США не делают громких заявлений про фактический запрет существования всех конфессий, кроме собственной разновидности ислама на территории Саудовской Аравии, так как это королевство является влиятельным союзником США.

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1 Организация запрещена на территории РФ.