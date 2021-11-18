Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 ноября 11:23
11:22
Армия
Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере
11:21
Общество
Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II
11:19
Общество
Скончался ветеран футбольного клуба «Крыльев Советов» Денис Ковба
11:16
Политика
Посол РФ в Кабуле Жирнов анонсировал новые поставки гуманитарных грузов в Афганистан
11:13
Происшествия
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Оренбург — Москва
11:11
Происшествия
Охотинспектор не поверил словам якобы перепутавшего лося с кабаном Рашкина
11:10
Политика
Религиовед Дворкин объяснил, почему Госдеп обвинил Россию в «притеснении верующих»
11:07
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Товузском районе
11:04
Экономика
Депутат Госдумы Власов выступил с идеей выплат семьям медработников
11:03
Происшествия
Напавшего на врача экс-чиновника из Ингушетии Цолоева уведомили об уголовном преследовании
Все новости

Экс-чемпион мира по боксу Цзю прокомментировал победу сына в бою с Иноуэ

Спорт
Экс-чемпион мира по боксу Цзю прокомментировал победу сына в бою с Иноуэ
TACC  /  Шарифулин Валерий

Москва, 18 ноября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на победу своего сына в поединке с японцем Такеши Иноуэ.

Тим Цзю контролировал ход поединка с Иноуэ, который состоялся накануне в австралийском Голд-Косте. Соответствующее мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» озвучил его отец.

«У меня были такие соперники, которые называются кирпичная стена. Ты ничего не можешь сделать. План на поединок? Советовал не торопиться, но Тим взял контроль с первого раунда и не давал шансов», — подчеркнул бывший абсолютный чемпион мира по боксу.

Цзю добавил, что следующий поединок его сына состоится в следующем году. Соперник непобежденного австралийского боксера определится позже.

Тим Цзю выиграл свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Благодаря победе 27-летний боксер защитил титул чемпиона чемпиона WBO Global и WBO Asia Pacific в первом полусреднем весе.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Экс-чемпион мира по боксу Цзю прокомментировал победу сына в бою с Иноуэ
бокс спорт цзю иноуэ
Комментировать