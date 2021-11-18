Экс-чемпион мира по боксу Цзю прокомментировал победу сына в бою с Иноуэ

Москва, 18 ноября. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю отреагировал на победу своего сына в поединке с японцем Такеши Иноуэ.

Тим Цзю контролировал ход поединка с Иноуэ, который состоялся накануне в австралийском Голд-Косте. Соответствующее мнение в эфире телеканала «Матч ТВ» озвучил его отец.

«У меня были такие соперники, которые называются кирпичная стена. Ты ничего не можешь сделать. План на поединок? Советовал не торопиться, но Тим взял контроль с первого раунда и не давал шансов», — подчеркнул бывший абсолютный чемпион мира по боксу.

Цзю добавил, что следующий поединок его сына состоится в следующем году. Соперник непобежденного австралийского боксера определится позже.

Тим Цзю выиграл свой 20-й поединок на профессиональном ринге. Благодаря победе 27-летний боксер защитил титул чемпиона чемпиона WBO Global и WBO Asia Pacific в первом полусреднем весе.