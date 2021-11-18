Эрдогану подарили карту «тюркского мира» с российской Сибирью в составе

Анкара, 18 ноября. Лидер националистической Партии национального движения Турции Девлет Бахчели передал в качестве презента президенту Турции Тайипу Эрдогану карту тюркского мира. На изображении также расположена значительная часть России.

Выходка турецкой стороны стала не первой. В феврале на местном телевидении появилась карта с прогнозом по «расширению сферы влияния» государства, где были изображены Крым, Кубань, Ростовская область и республики Северного Кавказа.

На этот раз частью так называемого тюркского мира стали некоторые региона Юга России, Восточная Сибирь, Балканы, Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая, ряд территорий Монголии и Ирана. Бахчели подарил соответствующую карту Эрдогану на встрече. Изображение с лидерами опубликовали в соцсетях националистической партии.

Ранее политолог Сергей Михеев назвал российский Крым проблемой для Москвы и Анкары. Эксперт обратил внимание на проукраинскую позицию Турции по полуострову.