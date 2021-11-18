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Меган Маркл рассказала о трудностях актерской карьеры в шоу Эллен Дедженерес

Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о трудностях актерской карьеры в шоу Эллен Дедженерес
Global Look Press  /  Stephen Lock

Лос-Анджелес, 18 ноября. Герцогиня Меган Маркл поделилась забавными историями со времен начала карьеры в Голливуде. Супруга принца Гарри впервые за долгое время дала новое интервью ведущей Эллен Дедженерес.

Меган Маркл несколько месяцев избегала появления на телевидении после скандального интервью Опре Уинфри, детали которого до сих пор вспоминают представители СМИ. Однако этой осенью герцогиня решила поделиться новыми подробностями из личной жизни и выбрала для этого шоу Эллен Дедженерес.

Супруга принца Гарри рассказала о сложностях во время начала актерской карьеры — тогда экс-актрисе не хватало денег даже на ремонт автомобиля. Тизер эпизода появился в Сети.

«Я открывала багажник и залезала внутрь, затем закрывала его и ползла по всем сиденьям», — поделилась герцогиня.

Стоит отметить, что Меган Маркл и Эллен Дедженерес являются соседками с тех пор, как герцоги Сассекские переехали в Калифорнию. Звезды познакомились в приюте для собак и сразу нашли общий язык.

Несмотря на забавное интервью, репутация Меган Маркл оказалась под угрозой после слитой переписки с отцом. Бывший пресс-секретарь герцогини Джейсон Кнауф уверен, что инцидент ударит по авторитету королевской особы.

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интервью королевская семья меган маркл
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