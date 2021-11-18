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Минобороны РФ по поручению Путина эвакуирует из Афганистана граждан России и других стран

Политика
Минобороны РФ по поручению Путина эвакуирует из Афганистана граждан России и других стран
ilyushin.org  /  Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Москва, 18 ноября. Президент России Владимир Путин распорядился эвакуировать из Афганистана более 380 граждан РФ и других стран. Военные самолеты 18 ноября вылетели с аэродрома Чкаловский.

По имеющейся информации, три российских военно-транспортных самолета уже вылетели из Москвы. Отмечается, что Минобороны РФ не только вывезет из страны российских граждан, но и доставит в Афганистан 108 тонн гуманитарного груза. Известно, что в настоящее время идет посадка эвакуируемых граждан на борт самолета.

«Министром обороны РФ Сергеем Шойгу отданы указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 380 граждан Российской Федерации, государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Армении) Украины и Афганистана», — сказано в сообщении.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорил, что Москва направит в Кабул продукты питания и медикаменты. Он также добавлял, что приход к власти Афганистана запрещенной на территории РФ террористической организации «Талибан»1 не привнес стабильности, передает RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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путин афганистан эвакуация
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