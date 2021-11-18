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Reuters: США призвали ряд стран задействовать стратегические запасы нефти

Экономика
Reuters: США призвали ряд стран задействовать стратегические запасы нефти
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 ноября. Соединенные Штаты Америки обратились с просьбой к нескольким ключевым партнерам, попросив их высвободить часть нефти из своих стратегических запасов для стабилизации рынка. Об этом пишет агентство Reuters.

Вашингтон выступает с инициативой объединения для снижения рыночной стоимости нефтяных ресурсов. Договоренности пока не были достигнуты, однако представители государств уже провели переговоры.

«Байден и его ключевые помощники обсуждали этот вопрос с основными союзниками, включая Японию и Южную Корею, с Индией, а также с Китаем», — сообщают источники Reuters.

Американцы ранее изучали альтернативные способы снижения стоимости черного золота на мировом рынке. Потребность в этом появилась из-за решения ОПЕК+. Альянс не согласился с призывами США нарастить добычу, из-за чего цены сохранились на высоком уровне.

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