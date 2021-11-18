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Минсельхоз предупредил о риске подорожания картофеля из-за низкого урожая

Экономика
Минсельхоз предупредил о риске подорожания картофеля из-за низкого урожая
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 18 ноября. Минсельхоз России предупредил, что в стране наблюдается неурожай картофеля, что уже привело к росту его стоимости. Об этом говорится в письме замглавы ведомства Оксаны Лут, направленном в правительство и аппарат кабмина, пишут «Известия».

Хотя уборочная кампания находится в активной фазе, цены на продукты из «борщевого набора» не падают, а повышаются. В частности, стоимость картофеля на данный момент составляет 23 рубля за килограмм, что на 71,4% выше прошлогоднего уровня. Это же касается моркови, которая подорожала на 44%, и капусты — на 70%.

Рост цены на картофель во многом связан со сложностями при его уборке, включая плохую погоду, уточняет «ФедералПресс». В связи с этим специалисты Минсельхоза и Минпромторга начали работу по формированию отношений с поставщиками из СНГ. По их мнению, импорт из стран Содружества заменит продукцию из стран дальнего зарубежья, что стабилизирует ситуацию с ценами.

Банк России ожидает в 2022 году повторного подорожания всего продовольствия. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов. Причиной роста цен на продукты регулятор также называет плохой урожай.

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снг минсельхоз продукты картофель рост цен борщевой набор
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