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Лента
18 ноября 11:23
11:22
Армия
Глава Пентагона Остин назвал «беспокоящим США» поведение России в военной сфере
11:21
Общество
Принц Чарльз рассказал о состоянии здоровья 95-летней Елизаветы II
11:19
Общество
Скончался ветеран футбольного клуба «Крыльев Советов» Денис Ковба
11:16
Политика
Посол РФ в Кабуле Жирнов анонсировал новые поставки гуманитарных грузов в Афганистан
11:13
Происшествия
Двух пьяных дебоширов сняли с рейса Оренбург — Москва
11:11
Происшествия
Охотинспектор не поверил словам якобы перепутавшего лося с кабаном Рашкина
11:10
Политика
Религиовед Дворкин объяснил, почему Госдеп обвинил Россию в «притеснении верующих»
11:07
Армия
Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих позиций в Товузском районе
11:04
Экономика
Депутат Госдумы Власов выступил с идеей выплат семьям медработников
11:03
Происшествия
Напавшего на врача экс-чиновника из Ингушетии Цолоева уведомили об уголовном преследовании
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«Этот день в истории». Что произошло 18 ноября, праздники, факты, люди

Видео

О важных и интересных событиях 18 ноября вы узнаете из нового выпуска передачи «Этот день в истории».

Сегодня день рождения отмечает предвестник подарков и зимы. Деду Морозу уже более 2000 лет, но его именины начали праздновать только в 2005 году. Вопреки распространенному мнению, в семью старика входит не только внучка Снегурочка, но и жена Зимушка, трое дочерей и зять Снеговик.

18 ноября — идеальный повод завязать с вредной привычкой. По всему миру отмечают День отказа от курения. Стоит отметить, что заядлыми курильщиками являются не только мужчины. В России с сигаретой можно увидеть каждую десятую женщину.

Ровно 136 лет на дороги Европы выехал первый мотоцикл. Теперь только на территории нашей страны зарегистрировано более 2,4 миллионов железных коней. А во всем мире в прошлом году было раскуплено более 44,5 млн байков.

Сегодня день рождения празднует режиссер, без фильмов которого невозможно представить новогоднюю ночь в постсоветском пространстве. Его имя вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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этот день в истории
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