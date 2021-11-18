«Этот день в истории». Что произошло 18 ноября, праздники, факты, люди

О важных и интересных событиях 18 ноября вы узнаете из нового выпуска передачи «Этот день в истории».

Сегодня день рождения отмечает предвестник подарков и зимы. Деду Морозу уже более 2000 лет, но его именины начали праздновать только в 2005 году. Вопреки распространенному мнению, в семью старика входит не только внучка Снегурочка, но и жена Зимушка, трое дочерей и зять Снеговик.

18 ноября — идеальный повод завязать с вредной привычкой. По всему миру отмечают День отказа от курения. Стоит отметить, что заядлыми курильщиками являются не только мужчины. В России с сигаретой можно увидеть каждую десятую женщину.

Ровно 136 лет на дороги Европы выехал первый мотоцикл. Теперь только на территории нашей страны зарегистрировано более 2,4 миллионов железных коней. А во всем мире в прошлом году было раскуплено более 44,5 млн байков.

Сегодня день рождения празднует режиссер, без фильмов которого невозможно представить новогоднюю ночь в постсоветском пространстве. Его имя вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».