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Поляки зажигают в домах на границе зеленый свет для помощи перебравшимся мигрантам

Политика
Поляки зажигают в домах на границе зеленый свет для помощи перебравшимся мигрантам
Global Look Press  /  Attila Husejnow

Варшава, 18 ноября. Жители Польши придумали сигнал для оказания поддержки беженцам, сумевшим пересечь границу. Они зажигают зеленый свет в домах, показывая, что в этом месте им могут помочь.

Ситуация на польско-белорусской границе напряжена, несколько тысяч нелегалов пытаются попасть в Евросоюз. Жители деревни Дубиче-Церкевне на стороне Польши зажигают зеленый свет, когда хотят показать, что в доме могут помочь прибывшим мигрантам. Инициатива принадлежит адвокату Камилю Силлеру, передает Euronews.

«У нас есть теплая одежда и обувь. Здесь — пакеты с едой, а это специальное устройство для очистки воды», — показал юрист.

Ранее стало известно о задержании попавших на территорию Польши мигрантов. По сообщению министерства национальной обороны страны, всех нелегалов удалось задержать.

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