Успенская рассказала об абьюзе и побоях в браке с Плаксиным

Москва, 18 ноября. Знаменитая певица Любовь Успенская вспомнила страшные моменты из семейной жизни с Александром Плаксиным. Она рассказала об абьюзе и избиениях со стороны бизнесмена.

Звезда прожила в браке с Плаксиным 30 лет. Весной прошлого года пара подала на развод. Исполнительница долгие годы скрывала детали отношений с Плаксиным, но в итоге не сдержалась и решила поделиться своими страданиями.

«Я не хотела, чтобы все знали о том, что я страдаю от абьюза, что он меня избивает», — рассказала Любовь Успенская во время съемок YouTube-шоу «Звезда в ответе».

Королева шансона сообщила, что четвертый супруг избил ее перед пресс-конференцией, на которой она должна была выступать. Выйти в свет с синяками артистка не могла, и в итоге мероприятие пришлось отменить. Побои, по словам певицы, происходили на глазах дочери.

«Однажды он хотел меня выкинуть из окна. Танечка была свидетельницей», — заявила 67-летняя исполнительница.

Звезда долгое время не общалась с дочерью, которая обвинила мать чуть ли не во всех смертных грехах. Не так давно родственники помирились, и Татьяна вернулась из США в Россию к матери. По мнению певицы Ольги Орловой, скандальное поведение дочери Успенской связано с излишней избалованностью.