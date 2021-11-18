Минобороны Армении: азербайджанские ВС открыли огонь в Тавушском направлении

Ереван, 18 ноября. Азербайджанские военные вели беспорядочный огонь на некоторых участках армяно-азербайджанской границы в Тавушской области, говорится в сообщении пресс-службы минобороны Армении.

Армянское оборонное ведомство сообщает, что 17 ноября «ответными действиями огонь противника был подавлен». Подчеркивается, что в настоящее время обстановка в Тавушской области относительно стабильная.

«По состоянию на 10.00 (по местному времени) 18 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильная», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала Баку и Ереван не допускать новых инцидентов и разрешать возникающие споры мирным путем. По ее словам, Россия готова оказывать сторонам содействие в поддержании стабильности в регионе, передает RT.