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Брэдли Купер ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой

Шоу-бизнес
Брэдли Купер ответил на слухи об измене Ирине Шейк с Леди Гагой
instagram.com  /  @bradleycooper__original

Лос-Анджелес, 18 ноября. Голливудская кинозвезда Брэдли Купер затронул тему отношений с певицей Леди Гагой в беседе с журналистами. Актер объяснил, откуда появились слухи о романе с исполнительницей.

Брэдли Купер познакомился с Леди Гагой во время своего режиссерского дебюта — картины «Звезда родилась». Фильм принес актеру несколько номинаций на «Оскар» и зрительские восторги, однако именно экранную драму связывают с его разводом с моделью Ириной Шейк.

Незадолго до этого Купера заподозрили в романе с Леди Гагой — актеры слишком убедительно разыграли «химию» на экране. Затем они спровоцировали слухи об интрижке на премии «Оскар», где исполнили хит Shallow, который получил заветную статуэтку. Вскоре Шейк съехала из особняка мужа и забрала с собой дочь.

Этой осенью Леди Гага сыграла главную роль в байопике «Дом Гуччи». На этом фоне Купер ответил на слухи об измене и вспомнил то самое выступление на «Оскаре».

«Они [герои — ред.] как бы влюбляются друг в друга в этой сцене в фильме. Это тот самый поворотный момент, который случается с ними во время выступления перед тысячами людей… Было бы так странно, если бы мы оба просто сидели на стульях лицом к публике», — объяснил актер в интервью изданию The Hollywood Reporter.

Стоит отметить, что Купер вновь может сойтись с Ириной Шейк. Бывших супругов заметили во время прогулки: модель держала актера под руку, дочери рядом с ними не было.

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