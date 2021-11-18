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Премьер Большого театра Родькин рассказал о знакомстве с Цискаридзе

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 09:54
Шоу-бизнес
Премьер Большого театра Родькин рассказал о знакомстве с Цискаридзе
Невские Новости  /  Степан Яцко

Москва, 18 ноября. Танцор Денис Родькин познакомился с народным артистом России Николаем Цискаридзе, когда пришел в Большой театр. По его воспоминаниям, тогда звезда балета обратил на него внимание.

Родькин встретился с Цискаридзе, когда тот сидел в шпагате в одном из залов Большого театра. Перекинувшись парой фраз, артисты приступили к репетиции.

«Он стал делать мне замечания. Я чувствовал себя нужным. Потом я сделал прыжок, и он сказал, что никогда не видел такого при таком маленьком росте. Сказал, что из меня получится хороший танцовщик», — вспомнил премьер Большого театра в эфире программы «Судьба человека».

По его словам, Цискаридзе — непростой педагог. Он «очень громкий» и кричит. Но по мнению танцора, это нормально, поскольку порой до молодого артиста необходимо докричаться. Однако Родькин не боялся звезду.

Николай Цискаридзе нередко вспоминает о жизни Большого театра. После того, как он покинул главную балетную площадку России, хореограф критикует менеджмент Большого театра.

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цискаридзе знакомство родькин
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