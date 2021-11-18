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Исследование «Работа.ру» показало, что 36% россиян сменили работу с начала года

Общество
Исследование «Работа.ру» показало, что 36% россиян сменили работу с начала года
pexels.com  /  Edmond Dantès

Москва, 18 ноября. Специалисты сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, сколько жителей России перешли на новую работу или сменили профессию с начала этого года.

Согласно проведенному опросу, 36% россиян начали работать на новых предприятиях, а 12% полностью поменяли сферу своей профессиональной деятельности. При этом большинство из них решились на это из-за низкой заработной платы, передает ТАСС.

«39% участников исследования планируют успеть сменить работу или профессию до конца этого года, а 13% опрошенных пока не планируют таких кардинальных перемен», — добавили сотрудники сервиса.

Стоит отметить, что исследование проводилось в ноябре 2021 года. В социологическом опросе приняли участие свыше шести тысяч человек старше 18 лет.

Большинство россиян ищут новое место работы, пока работают на старом. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

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работа профессия опрос
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