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Посол Антонов сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Байдена

Политика
Посол Антонов сообщил об отсутствии конкретики по встрече Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Вена, 18 ноября. Москва и Вашингтон обладают пониманием по предполагаемой встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Однако каких-то определенных договоренностей пока нет. Об этом сообщил российским посол в США Анатолий Антонов.

Дипломат выступил на фоне информации о предполагаемом саммите глав государств. Стороны уже встречались лично в Женеве, где обсуждали взаимоотношения двух стран. Посол выступил с заявлением перед журналистами.

«На настоящий момент у обеих сторон есть понимание о проведении следующего контакта в обозримой перспективе. В то же время о какой-либо конкретике пока говорить преждевременно», — подчеркнул Антонов.

Ранее Белый дом не смог анонсировать встречу Байдена и Путина. У пресс-секретаря президентской резиденции поинтересовались, можно ли говорить о встрече государственных лидеров в этом году.

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