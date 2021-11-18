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Банк России спрогнозировал повторный рост цен на продукты в 2022 году

Экономика
Банк России спрогнозировал повторный рост цен на продукты в 2022 году
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 ноября. Банк России ожидает в 2022 году повторного подорожания продовольствия. Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Кирилл Тремасов.

Рост цен на продукты может стать следствием плохого урожая в текущем году. Слова Тремасова подтверждает последний доклад о денежно-кредитной политике ЦБ. Там отмечалось, что более низкий, чем ожидалось, показатель урожая сельскохозяйственных культур в 2021 году может отразиться на стоимости продовольствия в первой половине следующего года.

«Есть риски дальнейшего роста цен на энергетические товары. Что касается продовольственной инфляции, то здесь, да, мы имеем не очень хороший урожай глобально. И есть риски, что эта ситуация повторится и в следующем году - посмотрите, что происходит с ценами на удобрение», — цитирует «ФедералПресс» Тремасова, выступившего на международном форуме Московской биржи.

Судя по актуальному прогнозу регулятора, инфляция в России по итогам этого года будет находиться в диапазоне 7,4–7,9%. Однако, учитывая проводимую денежно-кредитную политику, к концу 2022 года ее значения снизятся до 4–4,5%.

На данный момент наибольший прирост потребительских цен был зафиксирован в период с 9 по 15 ноября. Тогда при недельном расчете показатель инфляции удвоился и составил 0,18% за семь дней, а в годовом выражении достиг 8,1%.

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