Боевые корабли ВМС США примут участие в проводимых Францией учениях POLARIS 21

Париж, 18 ноября. Крупномасштабные военные учения ВМС Франции POLARIS 21 стартовали 18 ноября в западной части Средиземного моря и у атлантического побережья страны.

В сообщении французского военного флота говорится, что маневры продлятся до 3 декабря. В них будет задействована практически половина всех кораблей ВМС, в том числе авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Charles de Gaulle, большой десантный корабль Tonnerre класса Mistral, ракетные фрегаты и атомные подлодки.

Отмечается, что в учениях также примут участие подразделения ВВС и наземных сил. Всего к тренировке привлекут свыше 6 тысяч военнослужащих, в том числе 4 тысячи моряков. Кроме того, в POLARIS 21 предполагается участие кораблей ВМС США, Испании, Греции, Италии и Британии.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о провокационном характере проводимых США и их союзниками учений в Черном море. Он назвал подобные маневры серьезным вызовом для РФ, передает RT.