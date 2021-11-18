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Посол Антонов сообщил о промедлении США в выдаче виз российским дипломатам

Политика
Посол Антонов сообщил о промедлении США в выдаче виз российским дипломатам
Pr Scr youtube.com  /  STIMSON

Вашингтон, 18 ноября. США слишком долго продлевают визы российским дипломатам, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, в посольстве и генконсульствах России в США около 60 сотрудников ожидают продления виз. Еще примерно 40 работников не могут получить разрешения на въезд в Москве, добавил дипломат.

«Проблем у наших заграничных учреждений предостаточно», — сказал Антонов.

Также он уточнил, что россияне сталкиваются с попранием семейных ценностей, когда отдельным членам семей дипломатов предоставили визы, а другим - нет.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал Соединенные Штаты усилить дипломатическое присутствие в Москве для нормализации выдачи виз.

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