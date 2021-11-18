Жители Ижевска, Казани и Перми заметили похожий на метеорит объект

Москва, 18 ноября. Круглый светящийся объект в небе заметили жители сразу нескольких российских городов. Необычное явление наблюдали в Ижевске, Казани и Перми.

Ролик с «метеоритом» появился в Telegram-канале РИА Новости. Как объяснили специалисты Московского планетария, сейчас наступил пик метеорного потока Леониды.

«В ночь с 17 на 18 ноября произойдет максимум активности метеорного потока Леониды, ожидается около 15 метеоров в час в зените Леониды — очень яркие и быстрые белые метеоры, влетающие в атмосферу Земли со скоростью 70 км/с», — рассказали эксперты.

Жители Санкт-Петербурга ранее сняли на видео падение «метеорита». Кадрами с места происшествия поделились автомобилисты, которые сумели запечатлеть «небесное тело» на видеорегистраторы своих машин, сообщает информационный портал «Мегаполис».