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МИД РФ ждет реакции от ФРГ и Франции после публикации переписки Лаврова и Ле Дриана

Политика
МИД РФ ждет реакции от ФРГ и Франции после публикации переписки Лаврова и Ле Дриана
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 18 ноября. Российское министерство иностранных дел прокомментировало публикацию переписки Сергея Лаврова с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и Германии Хайко Маасом.

Как отмечается в официальном комментарии ведомства, публикация переписки показывает, что нельзя говорить о саботировании переговоров в «нормандском формате» со стороны России.

«Москва ждет реакции Парижа и Берлина на публикацию переписки Лаврова с Маасом и Ле Дрианом. Пока ее не было», — уточнили в ведомстве.

Ранее МИД РФ решил опубликовать дипломатическую переписку Лаврова с коллегами, чтобы не допустить искажений позиции Москвы по поводу «нормандского формата». Это было сделано, чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, сообщили в ведомстве.

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