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Деятельность Русской православной церкви в Казахстане обсудят в «Патриоте»
Общество
Деятельность Русской православной церкви в Казахстане обсудят в «Патриоте»
pixabay.com  / 

Сегодня в гостях в медиацентре «Патриот» — епископ Геннадий (в миру Михаил Борисович Гоголев), управляющий делами Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан, ректор Алма-Атинской православной духовной семинарии, член Союза писателей города Москвы.

Почему люди уходят в монашество? Много ли сторонников РПЦ в Казахстане? Как обстоят дела в республике с проявлениями казахского национализма? Есть ли притеснение русскоговорящих граждан? В мире наблюдается небывалый научный прогресс одновременно с духовно-нравственной деградацией — к чему это приведет?

На эти и другие темы в эфире медиацентра «Патриот» с гостем поговорит отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» (Юрий Роденков, экс-футболист «Зенита»).

Беседа отца Георгия с епископом Геннадием, управляющим делами Митрополичьего округа Русской православной церкви в Республике Казахстан, состоится 18 ноября, в пятницу, в 15:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038

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православие казахстан русская православная церковь
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