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Посол РФ в США Антонов отметил сбалансированный характер решений саммита в Глазго

Политика
Посол РФ в США Антонов отметил сбалансированный характер решений саммита в Глазго
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 ноября. Россия не только не игнорировала саммит по климату в Глазго, но и приветствовала его итоги. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Дипломат прокомментировал итоговые решения климатического саммита. По его словам, российская сторона участвовала в мероприятии вопреки заявлениям президента США Джо Байдена.

«Россия приветствует итоговые решения Глазго. Отмечаем их сбалансированный характер», — сказал посол РИА Новости.

Делегация РФ стала одной из самых многочисленных, подчеркнул Антонов. Посол добавил, что Москва представила стратегию социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев ранее встретился с американским коллегой Джоном Керри на полях конференции ООН в Глазго. Москва и Вашингтон договорились о сотрудничестве после завершения форума.

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