Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил о «барической пропасти» в Центральной России

Москва, 18 ноября. «Барическая пропасть» образуется в Центральной России 20 ноября, атмосферное давление уменьшится до рекордно низких значений. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, к полудню субботы атмосферное давление упадет в «барическую пропасть». Барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 28-30 единиц и значительно ниже предыдущего абсолютного суточного рекорда, зафиксированного в 2008 году.

«Атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую "пропасть"», — заявил Тишковец в интервью ТАСС.

Однако уже в воскресенье показатели давления достигнут 731 миллиметра ртутного столба. Специалист отметил, что это будет так называемая ярко выраженная барическая «пила», которая может отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

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