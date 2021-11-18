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Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил о «барической пропасти» в Центральной России

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 09:34
Общество
Синоптик центра «Фобос» Тишковец предупредил о «барической пропасти» в Центральной России
pexels.com  /  NO NAME

Москва, 18 ноября. «Барическая пропасть» образуется в Центральной России 20 ноября, атмосферное давление уменьшится до рекордно низких значений. О таком прогнозе рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, к полудню субботы атмосферное давление упадет в «барическую пропасть». Барометры покажут 716 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы на 28-30 единиц и значительно ниже предыдущего абсолютного суточного рекорда, зафиксированного в 2008 году.

«Атмосферное давление к 12:00 мск субботы рухнет в барическую "пропасть"», — заявил Тишковец в интервью ТАСС.

Однако уже в воскресенье показатели давления достигнут 731 миллиметра ртутного столба. Специалист отметил, что это будет так называемая ярко выраженная барическая «пила», которая может отрицательно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

Ранее в Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение, связанное с гололедом, продлится до часа дня четверга, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Жителей Петербурга тем временем предупредили о первых серьезных морозах. Заметное похолодание придет в город уже на следующей неделе.

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погода тишковец атомсферное давление
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