Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 18 ноября. Иностранные валюты растут по отношению к рублю. Курс доллара и евро повысился по сравнению с показателями закрытия предыдущих торгов. Это подтверждается данными торговой площадки.

Стоимость валютной единицы доллара стала выше на 14 копеек. На момент открытия торгов на Московской бирже он составил 72,64 рубля. Доллар прервал тренд на ослабление, после чего начал уверенно расти к российской валюте.

Курс евро поднялся на 16,25 копейки и достиг 82,03 рубля. Показатель находится близко к минимальному за три дня значению. Биржевой курс находился на максимуме вечером 16 ноября.

Счетная палата ранее опубликовала прогноз, в котором объяснила ожидание укрепления рубля в 2022 году. Эксперты предполагают, что денежно-кредитная политика Центробанка способствует повышению курса отечественной валюты.