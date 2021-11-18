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Мультфильм «Плюшевый Бум!» вышел в российский прокат

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 09:19
Общество
Мультфильм «Плюшевый Бум!» вышел в российский прокат
Кадры из мультсериала «Плюшевый Бум!»

Москва, 18 ноября. Семейный мультфильм «Плюшевый Бум!» от создателей «Смешариков» и «Фиксиков» вышел в российский прокат. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний «Рики».

Основатель «Рики» Илья Попов рассказал, что новый мультфильм посвящен дружбе, самопожертвованию и любви. Он уверен, что «Плюшевый Бум!» запомнится не только маленьким зрителям, но и взрослым.

«[Мультфильм] напомнит о самых прекрасных моментах из детства», — приводит ТАСС слова продюсера.

В мультфильме рассказывается о воришке Максе, который похищает уникальный рубин. Он прячет его внутрь плюшевого мишки Бума — детской игрушки, которая попадает в магазин. Как оказалось, драгоценность обладает магическими свойствами и оживляет всех обителей магазина. Максу теперь предстоит разыскать Бума и найти рубин.

Накануне вышел дублированный трейлер мультфильма «Я краснею» от киностудии Pixar. Режиссером мультфильма выступила Доми Ши.

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