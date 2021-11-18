Процесс импортозамещения в радиоэлектронной отрасли обсудят в пресс-центре «Патриот»

Год назад на встрече с руководством Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об амбициозных планах по развитию отечественной электронной промышленности.
«Деньги в бюджете предусмотрены огромные: 15 миллиардов в этом году, более 100 миллиардов на следующий год», — заявил он в октябре 2020 года.
В планах правительства в ближайшие три года — выделить 280 миллиардов рублей на развитие электронной отрасли. 31 августа 2021 года Мишустин провел совещание по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, на котором сообщил о запуске десяти сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики.
Как проходит сегодня процесс импортозамещения в радиоэлектронной отрасли? Когда в продаже появятся отечественные компьютеры, планшеты, смартфоны? Что должно сделать государство для динамичного развития электронной промышленности? Как власти стимулируют бизнес для перехода на отечественное «железо» и программное обеспечение?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член совета отрасли по развитию электронной промышленности.
Эфир состоится 18 ноября, в четверг, в 12:00.
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