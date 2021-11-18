Процесс импортозамещения в радиоэлектронной отрасли обсудят в пресс-центре «Патриот»

Год назад на встрече с руководством Госдумы премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об амбициозных планах по развитию отечественной электронной промышленности.

«Деньги в бюджете предусмотрены огромные: 15 миллиардов в этом году, более 100 миллиардов на следующий год», — заявил он в октябре 2020 года.

В планах правительства в ближайшие три года — выделить 280 миллиардов рублей на развитие электронной отрасли. 31 августа 2021 года Мишустин провел совещание по формированию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию, на котором сообщил о запуске десяти сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие электронной промышленности и внедрение отечественных решений во всех секторах экономики.

Как проходит сегодня процесс импортозамещения в радиоэлектронной отрасли? Когда в продаже появятся отечественные компьютеры, планшеты, смартфоны? Что должно сделать государство для динамичного развития электронной промышленности? Как власти стимулируют бизнес для перехода на отечественное «железо» и программное обеспечение?

На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответит Светлана Легостаева, генеральный директор консорциума «Вычислительная техника», член совета отрасли по развитию электронной промышленности.

Эфир состоится 18 ноября, в четверг, в 12:00.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание. Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038

Для звонков: +79992148054, +79006216038