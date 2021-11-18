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Клава Кока показала красивую фигуру, надев корсетный топ поверх футболки
Шоу-бизнес
Клава Кока показала красивую фигуру, надев корсетный топ поверх футболки
instagram.com  /  @klavacoca

Москва, 18 ноября. Популярная российская певица Клава Кока — очень яркая девушка. Она любит поэкспериментировать не только со своими неповторимыми песнями, но и со стилем. Ей идут любые образы, и она, прекрасно об этом зная, постоянно придумывает что-то новое на радость поклонникам, пишет Teleprogramma.pro.

«Яркий и динамичный образ получился за счет акцентов, таких как футболка и поверх нее — черный корсетный топ, розовых волос и выразительного макияжа. А базовые синие джинсы и ботинки на низком ходу выступают как основа образа. Украшения в серебряном цвете гармонично завершают аутфит», — пояснила стилист.

Стоит отметить, что Марина Корабель — не только стилист, но еще и парикмахер, и визажист, и имеет колоссальный опыт работы в фэшн-индустрии. Марина долгое время училась на бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.

А что касается исполнительницы таких хитов, как «Покинула чат» и «Краш», то Клава снова готовит новый трек. Он будет называться «Катастрофа». Известно, что девушка при этом вовсю трудится над еще одной новой композицией, название которой пока не сообщается.

Стоит отметить, что звезда является клиенткой Влада Лисовца. Она признается, что доверяет свои образы только этому стилисту.

Не так давно певица существенно преобразилась. Она долгое время размышляла, что бы сделать с собой, и с выбором цвета волос ей помогли подписчики.

Ранее сообщалось, что Клава Кока оказалась в больнице.

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Все новости / Шоу-бизнес / Клава Кока показала красивую фигуру, надев корсетный топ поверх футболки
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