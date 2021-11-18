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Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 09:02
Общество
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд предупредил россиян об аномальных холодах
pixabay.com

Москва, 18 ноября. Аномальное похолодание ожидается в нескольких российских регионах в ближайшие дни, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Морозы ударят в Тюменской, Кемеровской, Омской, Свердловской, Томской, Новосибирской и Челябинской областях. Также похолодание придет в Республику Коми и Ненецкий автономный округ.

В этих регионах столбики уличных термометров покажут от −29 до −31 градуса. По словам Вильфанда, холодная погода будет смещаться на юг Западной Сибири, в центр Сибири и на запад Красноярского края

«В Тюменской области прогнозируется до −27...−29 градусов, в Алтайском крае, Кемеровской, Новосибирской, Омской областях −21...−23 градуса. На севере Томской области будет даже до −30 градусов», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Также морозы сохранятся на Урале в ближайшие дни. Температура будет ниже нормы на четыре-восемь градусов, резюмировал синоптик.

Резкая смена погодных условий ожидается в Москве до конца этой недели. Согласно метеорологическим прогнозам, к воскресенью в российской столице возможно формирование сугробов до десяти сантиметров.

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погода россия вильфанд
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