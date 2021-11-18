Экс-премьер Украины Пустовойтенко: рост цен на еду в стране невозможно остановить

Киев, 18 ноября. Растущие цены на продукты питания на Украине уже невозможно замедлить или остановить. Таким мнением поделился бывший глава правительства страны Валерий Пустовойтенко.

Экс-чиновник считает, что в сложившейся ситуации виновата нынешняя украинская власть, которая из-за своей непредусмотрительности в области сельского хозяйства допустила рост цен. Также существенное влияние на кризис оказала нестабильность на рынке энергетических носителей.

«Цены в энергетике влияют на все. Компании не могут работать себе в убыток. Это можно решить элементарно, пригласить специалистов, которые в этом разбираются. Но цены так и будут расти, и мы не сможем их никак ограничить», — заявил Пустовойтенко.

Ранее Национальный банк Украины выпустил прогноз, согласно которому стоимость электроэнергии для потребителей сильно возрастет. Ведомство считает, что электричество подорожает минимум вдвое.