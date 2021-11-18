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Экс-премьер Украины Пустовойтенко: рост цен на еду в стране невозможно остановить

Общество
Экс-премьер Украины Пустовойтенко: рост цен на еду в стране невозможно остановить
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 ноября. Растущие цены на продукты питания на Украине уже невозможно замедлить или остановить. Таким мнением поделился бывший глава правительства страны Валерий Пустовойтенко.

Экс-чиновник считает, что в сложившейся ситуации виновата нынешняя украинская власть, которая из-за своей непредусмотрительности в области сельского хозяйства допустила рост цен. Также существенное влияние на кризис оказала нестабильность на рынке энергетических носителей.

«Цены в энергетике влияют на все. Компании не могут работать себе в убыток. Это можно решить элементарно, пригласить специалистов, которые в этом разбираются. Но цены так и будут расти, и мы не сможем их никак ограничить», — заявил Пустовойтенко.

Ранее Национальный банк Украины выпустил прогноз, согласно которому стоимость электроэнергии для потребителей сильно возрастет. Ведомство считает, что электричество подорожает минимум вдвое.

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украина продукты пустовойтенко
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