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Месси обошел Роналду и стал лучшим футболистом года по версии Goal.com

Спорт
Месси обошел Роналду и стал лучшим футболистом года по версии Goal.com
wikipedia.org  /  Alex Tremps

Париж, 18 ноября. Аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси получил звание лучшего игрока 2021 года по итогам голосования читателей портала Goal.com, участие в котором приняли порядка 14 млн человек.

Месси оставил позади португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который занял второе место в рейтинге. Тройку лучших игроков замкнул поляк, форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В пятерку по версии любителей футбола попали также Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) и Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция).

В начале месяца издание RTP сообщило, что Лионель Месси оповещен о том, что станет обладателем «Золотого мяча» в этом году. Как заявлял источник, с форвардом «ПСЖ» уже связались представители журнала France Football, который каждый год вручает престижную футбольную награду. В то же время RTP уверяло, что по поводу получения очередного «Золотого мяча» Месси уже успел дать интервью.

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