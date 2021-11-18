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Ветконтроль Ленобласти выпустил более трех тысяч особей сига в гавани Осиновецкого маяка

  /   Обновлено: 18 ноября 2021 08:53
Общество
Ветконтроль Ленобласти выпустил более трех тысяч особей сига в гавани Осиновецкого маяка
pixabay.com

Санкт-Петербург, 18 ноября. Специалисты Ветконтроля Ленобласти провели зарыбление водоема во Всеволожском районе. Событие произошло в поселке под названием Ладожское озеро у гавани Осиновецкого маяка.

В воду было выпущено около более трех тысяч сеголеток балтийского и ладожского сига, сообщили в Управлении ветеринарии 47 региона. Молодняк на территорию Ленинградской области привезли из рыбоводного хозяйства ООО «ЦПС» Псковской области.

Ветеринары осмотрели прибывшую рыбу и приняли все необходимые документы. В частности, врачи провели лабораторные исследования, где взяли образцы особей для их проверки на наличие бактериальных и паразитических инфекций. После подтверждения здоровья рыбы она прошла карантинные мероприятия.

Ветеринары Калмыкии тем временем определили причину смерти более 300 особей диких птиц. По полученным данным, в регионе разбушевался птичий грипп.

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ленобласть зарыбление сига
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