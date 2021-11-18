Помощник режиссера «Ржавчины» подала в суд на Болдуина из-за стрельбы на съемках

Нью-Йорк, 18 ноября. Иск распространяется на актера Алека Болдуина, продюсеров фильма «Ржавчина» и техника по оружию. В суд обратилась помощник режиссера по сценарию киноленты Мэми Митчелл.

Иск подан в суд Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Он связан со смертельным инцидентом, произошедшем на съемках «Ржавчины». По словам Митчелл, изначально в сценарии не было эпизода со стрельбой.

«В сценарии ничего не говорилось о том, что подзащитный Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия», — отметила она.

Она добавила, что перед началом съемок Болдуин был обязан проверить револьвер, чтобы убедиться в отсутствии в нем пуль. В исковой жалобе указаны несколько обвинений, включая в вооруженном нападении, умышленном нанесении увечий и морального вреда.

Трагедия на съемках «Ржавчины» может серьезно подпортить актерскую карьеру Болдуина. Сейчас актер находится в глубокой депрессии и может больше не вернуться в кино.